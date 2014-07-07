Коломойский предлагает конфисковать имущество олигархов, поддерживающих террористов

Об этом, по словам замгубернатора Днепропетровщины Бориса Филатова, Коломойский заявил во время обсуждения ситуации в стране.

«...Сидим, обсуждаем текущую ситуацию в области и стране. Прямо сейчас. И тут ИВК говорит: Государство сегодня просто обязано провести конфискацию имущества, заводов, акций сторонников сепаратизма. Всех тех, кто финансировал и продолжает финансировать террор в стране», - сообщил Филатов на своей странице в Фейсбук.

«Вдумайся, мало того, что они уперли на безконкурсной основе, фактически бесплатно, десятки заводов, энергокомпаний, Укртелеком, но сегодня за счет этих предприятий Янукович и его приспешники фактически спонсируют убийство наших граждан», - добавил Коломойский.

Филатов также отметил, что на вопрос, куда и кому передавать это изъятое имущество, Коломойский ответил, что имущество может быть передано в Акционерное общество, где акционерами будут участники АТО и родственники погибших.

"В специальное ОАО, в котором акционерами будут участники АТО, ветераны, родственники погибших. А как ты думаешь? Почему одни должны умирать за свою страну, а другие продолжать жировать? Ты вообще понимаешь, КАКИЕ вопросы начнут задавать парни власти, когда вернутся с фронта?", - заявил, по словам Филатова, Коломойский.

Кроме того, Филатов добавил, что Геннадий Корбан, присутствовавший на встрече, заявил о готовности «придумать схему реализации этой идеи».