Силы АТО освободили Николаевку: есть погибшие - Тимчук

Об этом на своей странице в Фейсбук сообщил руководитель Центра военно-политических исследований Дмитрий Тымчук.

"Во время нанесения артиллерийских и авиационных ударов в районе Николаевки уничтожено 6 опорных пунктов, а также склад боеприпасов террористов", - написал он.

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По его словам, также уничтожен склад боеприпасов и оружия в Семеновке.

Кроме того, по словам Тымчука, взят под контроль силовиков участок трассы "Харьков-Ростов" в данном районе.

"Всего уничтожено не менее 150 боевиков. Потери сил АТО составляют: 2 убитых, 4 раненых", - написал Тымчук.