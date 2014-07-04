Силы АТО освободили Николаевку: есть погибшие - Тимчук
00:01, 04 июля 2014Политика
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Армейские подразделения сил АТО полностью заблокировали город Николаевка Донецкой области.
В районе Николаевки уничтожено 6 опорных пунктов, а также склад боеприпасов террористов / Фото Александр Клименко
Об этом на своей странице в Фейсбук сообщил руководитель Центра военно-политических исследований Дмитрий Тымчук.
"Во время нанесения артиллерийских и авиационных ударов в районе Николаевки уничтожено 6 опорных пунктов, а также склад боеприпасов террористов", - написал он.
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По его словам, также уничтожен склад боеприпасов и оружия в Семеновке.
Кроме того, по словам Тымчука, взят под контроль силовиков участок трассы "Харьков-Ростов" в данном районе.
"Всего уничтожено не менее 150 боевиков. Потери сил АТО составляют: 2 убитых, 4 раненых", - написал Тымчук.
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