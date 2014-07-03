В СНБО назвали уточненные данные по количеству погибших и раненых бойцов АТО

Как передает корреспондент УНИАН, об этом представитель информационного центра СНБО Андрей Лысенко сообщил сегодня на брифинге в Киеве.

«Вчера была озвучена общая цифра людей, которые погибли и были ранены во время АТО. На вчерашний день она составляла 200 человек, к счастью, была допущена техническая ошибка, на вчерашний день погибли 193 человека», - уточнил он.

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«С учетом сегодняшнего дня, троих милиционеров и пограничника – это 197 человек», - отметил представитель СНБО.

«По состоянию на 15.00 3 июля 2014 года погибли 152 военнослужащих Вооруженных сил, 7 военнослужащих СБУ, 8 – Государственной пограничной службы, 12 – Национальной гвардии Украины, 18 – Министерства внутренних дел Украины», - сообщил Лысенко.

Также представитель СНБО информировал относительно количества раненых за время проведения АТО:

«Со стороны Вооруженных сил ранены 358 человек, со стороны СБУ – 10, Государственной пограничной службы – 108, Национальной гвардии Украины – 136, МВД – 43. Общая цифра раненых – 655», - сказал Лысенко.

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Как сообщал УНИАН, АТО в Луганской и Донецкой областях против российских боевиков проводится с 15 апреля.

Вчера, 2 июля, Лысенко заявил, что с начала проведения АТО погибли 200 и ранены 619 военнослужащих сводных сил, которые принимают участие в ликвидации террористических группировок.