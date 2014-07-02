Жертвами терроризма на Донбассе стали 200 силовиков и более 160 мирных жителей

С начала проведения антитеррористической операции на востоке Украины погибло 200 и ранено 619 военнослужащих сводных сил, участвующих в ликвидации террористических группировок.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге в Киеве сообщил представитель информационного центра СНБО Андрей Лысенко.

По его данным, из указанного количества погибших - 150 военнослужащих Вооруженных сил, 7 сотрудников СБУ, 6 пограничников, 13 бойцов Национальной гвардии МВД Украины и 24 сотрудника милиции.

В Донецкой области погибло более 160 мирных жителей

Официально за время проведения АТО в Донецкой области по состоянию на 1 июля погибло 279 человек, среди которых 160, вероятно, - мирные жители.

Об этом сообщила заместитель председателя Донецкой областной администрации, начальник управления по вопросам охраны здоровья Елена Петряева.

"Официально за время проведения АТО в Донецкой области по состоянию на 1 июля погибли 279 человек, 262 мужчин, 13 женщин, 4 ребенка. Среди них неизвестные, то есть вообще без каких-либо опознавательных знаков - 93 человека. Также военные (в камуфляже - прим. Ред.) - 26. Остальные 160 погибших, вероятно, местные жители". По словам Петряевой, речь идет только о тех погибших, в отношении которых проведена судебно-медицинская экспертиза.

В плену у террористов остаются 29 украинских военных

В плену у членов незаконных вооруженных формирований на востоке Украины находятся 29 украинских военнослужащих.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом и.о. министра обороны Михаил Коваль заявил на брифинге после заседания правительства.

Пока что не известно сводной статистики о количестве погибших мирных жителей на Луганщине и количества невоенных заложников членов бандформирований, действующих на востоке Украины.