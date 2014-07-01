Украинские военные взяли под контроль три населенных пункта в зоне АТО

По словам командующего Нацгвардии, сегодня, 1 июля около 5.30 утра началась операция по взятию под контроль базового лагеря и опорного пункта террористов в населенном пункте Закотное. Операция началась с артиллерийского удара, во время которого был уничтожен опорный пункт. Полторак заметил, что операция закончилась около 14.00.

Сейчас силовики обустраивают блокпосты на околицах Закотного.

С украинской стороны есть трое раненых.

Читайте такжеСилы АТО отбили нападение на блокпост на дороге Красный Лиман - Ямполь

Кроме того, украинские военнослужащие взяли под контроль населенные пункты Старый Караван и Брусовка.

Во время операции по освобождению этих населенных пунктов среди силовиков ни убитых, ни раненых нет, отметил Полторак. Сейчас там устанавливаются блокпосты.

Командующий Нацгвардии заметил, что личный состав, который принимал участие в этих операциях, направлен в район сосредоточения для приведения техники и оружия в надлежащее состояние и подготовки к участию в следующих операциях.