Украинские силовики взяли под контроль населенный пункт Закотное, ранены трое бойцов

Об этом сообщил в соцсети руководитель управления информационной безопасности Национальной гвардии, нардеп Юрий Стець.

"Спецподразделения Нацгвардии в ходе операции по обезвреживанию боевиков вошли и взяли под контроль населенный пункт Закотне, что близ Славянска, в ходе спецоперации ранены трое бойцов Нацгвардии, потерь с нашей стороны нет. Бои продолжаются", - написал депутат. Читайте такжеСилы АТО уничтожили лагерь террористов под Славянском, убиты 250 боевиков

По его словам, командующий Нацгвардии генерал-лейтенант Полторак поставил задачу взять под контроль Старый Караван и Брусовку.