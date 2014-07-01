Украинские силовики взяли под контроль населенный пункт Закотное, ранены трое бойцов
17:05, 01 июля 2014Политика
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В ходе операции по обезвреживанию боевиков спецподразделения Нацгвардии вошли и взяли под контроль населенный пункт Закотное, который находится близ Славянска. Бои продолжаются.
REUTERS
Об этом сообщил в соцсети руководитель управления информационной безопасности Национальной гвардии, нардеп Юрий Стець.
"Спецподразделения Нацгвардии в ходе операции по обезвреживанию боевиков вошли и взяли под контроль населенный пункт Закотне, что близ Славянска, в ходе спецоперации ранены трое бойцов Нацгвардии, потерь с нашей стороны нет. Бои продолжаются", - написал депутат. Читайте такжеСилы АТО уничтожили лагерь террористов под Славянском, убиты 250 боевиков
По его словам, командующий Нацгвардии генерал-лейтенант Полторак поставил задачу взять под контроль Старый Караван и Брусовку.
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