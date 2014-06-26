Российские пограничники обстреляли "Газель" боевиков, пытавшихся вернуться в Россию - СНБО
13:10, 26 июня 2014Политика
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Неподалеку от населенного пункта Провалля Луганской области на нейтральной территории российские пограничники обстреляли автомобиль «Газель», в котором находились граждане России, принимавшие участие в боевых действиях на территории Украины, и пытались въехать в Россию.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге сообщил представитель информационного центра СНБО Андрей Лысенко.
Читайте такжеГлава российского казачества заявил, что количество направленных из РФ в Украину боевиков никто не считает“Ни один из них живым из автомобиля не вышел. Сколько их было - неизвестно”, - сказал Лысенко.
Он отметил, что российские пограничники пропускают боевиков из России в Украину, зато обратно их не пускают.
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