В Харькове перенесли место проведения вече из-за опасности провокаций

Как передает корреспондент УНИАН, участники вече, на 18:00 собрались возле памятника Тарасу Шевченко, переместились организованным пешим ходом на площадь Конституции. Причиной перемещения стало то, что на площади Свободы, недалеко от памятника Шевченко, где, собственно, должно было состояться вече, еще остаются после своего митинга сторонники Антимайдана.

Читайте такжеВ Харькове провели совместное шествие коммунисты и российские националистыНесколько сотен участников Народного вече в сопровождении правоохранителей, прославляя Героев Небесной сотни, патриотов Донбасса и украинских военных, пришли к памятнику Независимости на площади Конституции.

Здесь и должно пройти вече.

Охрану общественного порядка осуществляют несколько сотен правоохранителей.

Как сообщал УНИАН, сегодня около 300 активистов Антимайдана провели митинг-реквием в память о погибших в ходе Великой Отечетвенной войны. Он состоялся перед памятником Ленину на площади Свободы.

Его участники держали плакаты: «Харьков, вставай на борьбу с украино-фашистами и прочей мерзостью», «Нет фашизму и национализму», «Стоп АТО», «ДНР - вперед к свету», флаги СССР, РФ, КПУ, ЛДПР, символику общественного движения «Юго-Восток», «Боротьба» и георгиевские знамена, а также скандировали: «Нет фашизму в Украине», «Новороссия».

Участники митинга почтили погибших в ходе Великой Отечественной войны, при этом осудили АТО, что проводятся в Донецкой и Луганской областях. Они потребовали привлечь к ответственности тех, кто «разжег эту войну на востоке Украины», призвали правительство остановить АТО.

Кроме того, люди требовали придания русскому языку статуса государственного, федерализации Украины, а также обвинили во всех бедах «агентов США».