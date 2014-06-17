Рада назначила на 26 октября выборы мэров в 10 городах

Верховная Рада назначила выборы 10 городских председателей на 26 октября этого года.

Решением парламента назначены выборы городских председателей Ирпеня (Киевская область), Угледара и Кировского (Донецкая область), Малина (Житомирская область), Полонного (Хмельницкая область), Городенки (Ивано-Франковская область), Почаева (Тернопольская область), Ични (Черниговская область), Сарн (Ривненская область), Любомля (Волынская область).

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