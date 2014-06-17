Порошенко взял под контроль расследование действий мошенников на таможне в Днепропетровске

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заместитель председателя Днепропетровской областной госадминистрации Станислав Молоков сообщил журналистам в Торгово-промышленной палате в Киеве.

“Сейчас это вышло на уровень государственный. Президент взял, по информации, под личный контроль”, - сказал Молоков.

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Как сообщал УНИАН, в конце прошлой недели в своем Facebook исполняющий обязанности заместителя главы Днепропетровской ОГА Святослав Олийнык написал, что в Днепропетровск из Киева приехал Георгий Ярошенко, который попытался назначить себя “смотрящими” над бизнесменами и установить плату за каждый контейнер на таможне.

"При этом на руках он имел списки всех экспортеров и импортеров, которые получить можно только в таможне или в СБУ. Он также был осведомлен о подробностях экономической деятельности каждого импортера. У него были списки номеров мобильных телефонов представителей самых крупных компаний. Этот человек объявил себя "смотрящим" от отдела К СБУ и предложил всем "подумать", какую сумму они будут платить с каждого растамаживаемого контейнера, как было раньше", - написал Олийнык.

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Замгубернатора заявил, что обратился по этому поводу в УСБУ в Днепропетровской области.

Президент Украины Петр Порошенко поручил председателю Службы безопасности Украины и и.о. генеральному прокурору провести и в течение суток доложить о результатах расследования в отношении данных лиц.

В частности, Главным следственным управлением СБУ открыто уголовное производство по фактам мошенничества лиц, представлялись помощниками или советниками главы СБУ в Днепропетровске. Производство открыто по ст. 190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины. Расследование находится на личном контроле главы СБУ Валентина Наливайченко.