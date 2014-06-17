За прошедшие сутки уничтожено более 80 террористов - СНБО

13:07, 17 июня 2014
Политика
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Участники антитеррористической операции за прошлые сутки  уничтожили более 80 террористов в восточных областях Украины.

Reuters

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил представитель информационного центра СНБО Владимир Чеповой на брифинге.

«В целом за прошедшие сутки силами АТО было уничтожено более 80 боевиков», - сказал он.

Также Чеповой отметил, что «силы АТО нанесли удары по базе террористов в поселке Александровск, на ней находилось более 200 боевиков с тяжелым вооружением и техникой».

Читайте такжеВ Чернигове военный госпиталь готов оперировать до 40 раненых из зоны АТО в день«16 июня силами АТО был очищен от боевиков поселок Металлист возле Луганска. Подразделения Нацгвардии и Вооруженных сил Украины уничтожили блокпосты террористов и два плавающих транспортера ПТС-2, которые были ранее захваченные боевиками», - добавил представитель информационного центра СНБО.

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