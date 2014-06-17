За прошедшие сутки уничтожено более 80 террористов - СНБО

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил представитель информационного центра СНБО Владимир Чеповой на брифинге.

«В целом за прошедшие сутки силами АТО было уничтожено более 80 боевиков», - сказал он.

Также Чеповой отметил, что «силы АТО нанесли удары по базе террористов в поселке Александровск, на ней находилось более 200 боевиков с тяжелым вооружением и техникой».

Читайте такжеВ Чернигове военный госпиталь готов оперировать до 40 раненых из зоны АТО в день«16 июня силами АТО был очищен от боевиков поселок Металлист возле Луганска. Подразделения Нацгвардии и Вооруженных сил Украины уничтожили блокпосты террористов и два плавающих транспортера ПТС-2, которые были ранее захваченные боевиками», - добавил представитель информационного центра СНБО.