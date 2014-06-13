Мировые экономисты: децентрализация Украины не может быть навязана обществу из центра

Как сообщает ЛигаБизнесИнформ, по просьбе агентства профессор экономики Питтсбургского университета Тимофей Милованов спросил у ведущих мировых экономистов, что они думают о реформе по децентрализации в Украине.

Все эксперты сходятся на нескольких тезисах - реформа Украине нужна, хотя и несет определенные риски, и ее проведение должно планироваться в процессе широкого общественного обсуждения.

По мнению самого Милованова, децентрализация не может быть навязана обществу централизованно. Правильная реформа должна быть выработана "децентрализованно" на местах гражданским обществом, а государство должно обеспечить ее выполнение, а не наоборот, как это обычно происходит в Украине.

Аргументом в эту пользу служит высокий уровень эффективной самоорганизации украинцев на фоне неэффективности структур власти.

С ним согласен Сергей Гуриев, профессор экономики парижской Школы политических наук. По его мнению, успех реформы зависит не только от предложенных решений, но и от процесса ее проведения - очень важно, чтобы избиратели считали эту реформу легитимной.

Реформа несет определенные риски, считают эксперты. Так, лауреат Нобелевской премии по экономике Роджер Маерсон видит три главные опасности децентрализации.

Во-первых, нация может быть ослаблена, если в ходе децентрализации несколько региональных лидеров получат право и возможность блокировать общенациональные решения, поддерживаемые большинством населения страны.

Читайте такжеРада приняла Меморандум: децентрализация власти и гарантиии русскому языкуВо-вторых, некоторые регионы или муниципалитеты могут оказаться под управлением авторитарных местных боссов.

В третьих, лица, заинтересованные в сохранении власти, будут сопротивляться настоящей децентрализации.

Даниел Трайзман, профессор политологии Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе вообще называет себя скептиком, говоря о децентрализации.

"Невозможно однозначно утверждать, что децентрализация приведет к хорошим или к плохим последствиям. Любая реформа по децентрализации власти приводит к разнообразным, сложным эффектам, которые взаимодействуют с социальными, экономическими и политическими аспектами общества в формах, которые сложно предугадать. Иногда результаты реформы положительны, а иногда нет - и часто улучшение в одном направлении сосуществует с ухудшением в другом", - считает профессор.

Тем не менее, даже он считает, что Украине необходимо попытаться провести данную реформу, поскольку централизованная система власти себя полностью дискредитировала.

" Когда централизованные институты власти работают настолько плохо, следует экспериментировать с новыми идеями", - объяснил Трайзман.

В случае же успеха реформы, по мнению экспертов, в Украины получится сформировать более гибкую, эффективную и устойчивую политическую систему и избежать внутренних конфликтов.

"В государствах с неоднородной культурной и языковой средой децентрализация - хороший способ обеспечить мирное сосуществование общин. Децентрализация НЕ является шагом к расколу страны. Наоборот, если процесс организован правильно, децентрализация позволяет предотвратить раскольнические тенденции", - говорит Жерар Роланд, профессор экономики университета Калифорнии Беркли.

Экономисты также советуют не выступать против реформы только из-за того, что похожую риторику использует Россия.

"Возможно, децентрализация в Украине - это то, что сейчас хочет Россия, но проводить реформу, основываясь только на том, что хочет и не хочет соседская страна, в условиях сегодняшнего конфликта - ошибка", - считает Дарон Аcемоглу, профессор экономики Массачусетского технологического института, член консультационного совета при Минэкономики Украины.