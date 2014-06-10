На Донбассе террористы похитили проукраинского активиста Николая Рудого - очевидцы

Как передает корреспондент УНИАН, вчера, 9 июня, Рудый взялся довести на автомобиле своих знакомых двух женщин - мать с дочкой до железнодорожной станции Северск. Но, по словам очевидцев, этот автомобили в селе Закотное остановили террористы, база которых расположилась в этом населенном пункте.

«Террористы подъехали на двух машинах, одна из которых - черный Джип. Преградив дорогу, они заставили остановиться автомобиль, за рулем которого сидел Рудый и силой всех высадили», - рассказали очевидцы, отметив, что «вооруженные люди обвиняли Рудого в пособничестве «Правому сектору».

Затем пассажиров, которых Рудый вез на станцию Северск, отпустили: мать отправили на попутной машине назад в Красный Лиман, а ее дочь довезли до нужной ей железнодорожной станции, где она села на электричку.

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По словам очевидцев, похищение активиста Рудого произошло в селе Закотное 9 июня около 15.00, но связь с ним была потеряна и до сих пор ничего о его местонахождении неизвестно.

По словам общественников-единомышленников Рудого, он всегда открыто выступал за единство Украины, принимал в свое время активное участие в мирных акциях в поддержку целостности страны, «но сегодня неизвестно, где он и где его автомобиль».