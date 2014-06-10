В Донецке восстановили движение транспорта, но к аэропорту и "Метро" советуют не приближаться

В Донецке сегодня, 10 июня, общественный транспорт вышел на маршруты в 100% объеме.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Донецкого городского совета.

В сообщении отмечается, что восстановлено движение транспорта по Моспинскому шоссе, и сегодня около 2 тыс. жителей города Моспино смогли выехать на работу в Донецк.

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Общественный транспорт в городе вышел на маршруты в 100% объеме, и с сегодняшнего дня было возобновлено движение троллейбуса маршрута №18 по Киевскому проспекту до шахты Путиловская.

В тоже время в горсовете сообщили, что в ночь с 9 на 10 июня в районе донецкого аэропорта, по сообщениям жителей, были слышны выстрелы, поэтому периметр аэропорта и район торгового центра «Метро» до сих пор являются небезопасными.

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В связи c этим в горсовете в очередной раз обратились к жителям «с убедительной просьбой не приближаться к указанным местам».