Во вторник Украина и НАТО обсудят ситуацию в сфере безопасности

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, по словам представителя НАТО Оана Лунгеску, такое обсуждение состоится во вторник в штаб-квартире Альянса в рамках встречи глав оборонных ведомств стран НАТО, который пройдет 3-4 июня.

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"Я ожидаю, что министры обсудят ситуацию в сфере безопасности в Украине, приоритеты для сотрудничества в сфере обороны между Украиной и НАТО и, конечно, учитывая, что заседание состоится через несколько дней после президентских выборов, я ожидаю, что министры поздравят украинский народ с их проведением", - сказала Лунгеску, говоря о вопросах, которые будут вынесены для обсуждения.

По ее словам, этому заседанию будет предшествовать встреча министров обороны в рамках Североатлантического совета, во время которой они будут говорить о "срочных мерах по углублению коллективной обороны, которые были приняты после украинско-российского кризиса, и обсудят долгосрочные последствия российской агрессии против Украины".

Вместе с тем другой высокий представитель альянса добавил, что с и.о. министра обороны Украины Михаилом Ковалем министры НАТО будут говорить о "пути вперед и нашей поддержке в сфере проведения реформ в оборонном секторе".