Страны НАТО увеличат расходы на оборону

Как заявил глава Пентагона Чак Хейгел, действия России в отношении Украины заставят союзников пересмотреть свои оборонные бюджеты, сообщает "Сегодня".

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Ранее правительство США призвало партнеров по Североатлантическому альянсу увеличить расходы на военные структуры и расширить сотрудничество в области безопасности.