Страны НАТО увеличат расходы на оборону
09:29, 02 июня 2014Политика
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Страны НАТО пересмотрят расходы на оборону из-за событий в Украине.
Страны НАТО усилят сотрудничество в сфере безопасности / mil.gov.ua
Как заявил глава Пентагона Чак Хейгел, действия России в отношении Украины заставят союзников пересмотреть свои оборонные бюджеты, сообщает "Сегодня".
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Ранее правительство США призвало партнеров по Североатлантическому альянсу увеличить расходы на военные структуры и расширить сотрудничество в области безопасности.
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