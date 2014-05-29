Новоназначенный «вице-премьер» Крыма был судим за кражу в 1,5 млн гривень - Джемилев

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал один из лидеров крымских татар, народный депутат Украины Мустафа Джемилев сегодня журналистам.

''Ислямова обвинили якобы в политической ангажированности и вместо него поставили некого Руслана Бальбека, который ранее сидел за кражу в общей сложности 1,5 млн грн у компании ТEZ-Tour. И когда эта компания обратилась за разъяснениями, в чем дело, прокуратура Крыма доложила, что это очень нужный человек и его нужно освободить'', - рассказал Джемилев.Читайте такжеНа сепаратистов Аксенова и Константинова составили досье, раскрывающее их темное прошлое

''Кроме того, у нас есть сведения, что еще в 2006 году он (Бальбек – УНИАН) был завербован ФСБ России для работы по расколу крымскотатарского народа'', - добавил Джемилев.

Как сообщал УНИАН, 28 мая парламент самопровозглашенной Республики Крым уволил с должности и.о. заместителя председателя Совета министров Крыма выдвиженца Меджлиса Ленура Ислямова.

На место Ислямова без приставки "и.о." назначили оппозиционного Меджлису крымскотатарского общественного деятеля Руслана Бальбека.