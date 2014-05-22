На Харьковщине неизвестные обстреляли блокпост силовиков - источник

Как сообщил УНИАН источник, обстрел произошел во второй половине дня.

Среди силовиков жертв и пострадавших, по предварительной информации, нет.

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Официальный комментарий по этому поводу получить пока не удалось.