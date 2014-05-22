На Харьковщине неизвестные обстреляли блокпост силовиков - источник
19:59, 22 мая 2014Политика
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В Барвенковском районе Харьковской области неизвестные злоумышленники обстреляли блокпост силовиков.
На Харьковщине неизвестные обстреляли блокпост силовиков / REUTERS
Как сообщил УНИАН источник, обстрел произошел во второй половине дня.
Среди силовиков жертв и пострадавших, по предварительной информации, нет.
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