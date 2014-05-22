Дом профсоюзов в Одессе закрывают на ремонт - заместитель губернатора

Дом профсоюзов в Одессе закрывают на ремонт.

Об этом на своей странице в Facebook написала заместитель губернатора Одесской области Зоя Казанжи.

"Закрывают дом профсоюзов на Куликовом поле для ремонта. Губернатор встречался с родственниками погибших, они просили прекратить экскурсии на место трагедии. А ведь в Одессе уже начались такие экскурсии... Вход в аварийном состоянии, руководитель одесских профсоюзов говорит, что там обрушится потолок", - пишет она.

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Также Казанжи отмечает, что "на Куликовом поле такую ситуацию не принимают" - хотят, чтобы все оставалось так, как есть.

"Не думаю, что это нормально в отношении погибших. Для меня вообще странно, что это здание все это время было открытым. Даже когда грабят квартиру, никого не допускают на место преступления. А с дома профсоюзов все эти дни, включая 2 и 3 мая, все стримили и фоткали. В том числе и изуродованные тела. Странно...", - подытоживает она.