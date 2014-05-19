Из временно оккупированного Крыма 20 мая выведут 4 корабля и судна ВМС Украины - источник

Как сообщил корреспонденту УНИАН военный источник в Севастополе, планируется выведение рейдового тральщика, 2 вспомогательных судов и разъездного катера. Ранее выведение этих судов по тем или иным причинам уже несколько раз переносилось, в последний раз - на 19 мая.

По информации собеседника агентства, согласно ранее достигнутым совместной комиссией в составе представителей оборонных ведомств Украины и России договоренностям, завтра в 6 утра из Стрелецкой бухты Севастополя российские буксиры начнут выведение в нейтральные воды морского буксира «Корець» и рейдового буксира «Красноперекопськ», а в 9 утра из озера Донузлав - рейдового тральщика «Генічеськ» и разъездного катера. Дальше украинские суда отправятся в направлении портов материковой части Украины.Читайте такжеВыход украинских кораблей из оккупированного Крыма перенесен на 16 и 19 мая из-за шторма

Согласно полученной информации, сроки выведения из портов Крыма боевых кораблей, в частности, корабля управления «Славутич», большого десантного корабля «Костянтин Ольшанский», противолодочных корветов «Тернопіль», «Луцьк» и «Хмельницький», ракетного корвета «Придніпров’я» и других боевых единиц на сегодня остаются неизвестными, график их выведения должен уточняться в ближайшее время.

Источник прибавил, что в целом осталось вывести 21 корабль, катер и судно, в том числе 12 боевых кораблей.

Как сообщал УНИАН, начиная со средины апреля из оккупированного Крыма в порты материковой Украины выведено 28 боевых кораблей, катеров и судов украинских ВМС, всего подлежат выведению 49 кораблей, катеров и судов.