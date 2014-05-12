На Одесчине сепаратисты избили члена "Правого сектора", выкрикивая: "Ах, ты не любишь Путина!"

Как сообщили УНИАН в Главном управлении МВД в Одесской области, в ночь на 12 мая в районном центре Котовск неизвестные в камуфляже и масках ворвались в квартиру представителя организации «Правый сектор», журналиста Александра Ярошенко. Они начали его избивать и душить, выкрикивая: «Ах, ты не любишь Путина!..».

По данным милиции, журналист сумел вырваться, выпрыгнул в окно и побежал по направлению леса, чтобы скрыться. Неизвестные его долго преследовали, но не нашли. Как сообщили УНИАН в отделе связей с общественностью Главного управления МВД в Одесской области, вернувшись домой, потерпевший обнаружил, что его квартира сгорела, оргтехника, мобильные телефоны и документы уничтожены.

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«Около двух часов ночи в дежурную часть горотдела милиции поступило сообщение от диспетчера СГПЧ-23 Котовска о том, что на ул. Гагарина, в многоэтажном доме, произошло возгорание квартиры. На указанное место сразу прибыла следственно-оперативная группа. После локализации пожара работниками милиции и ГСЧС был проведен детальный осмотр места происшествия. Установлено, что огнем уничтожена жилая комната и имущество, жертв и пострадавших нет», - сообщили в отделе.

По данному факту открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества) Уголовного кодекса Украины, а также – по ст. 125 УК Украины (легкие телесные повреждения).

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление причины пожара, суммы причиненного ущерба и очевидцев происшествия.