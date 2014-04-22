Кто за Крым платит

Посмотрев «прямую линию» с величайшим негодяем планетарного масштаба за последние десятилетия – еще раз убедилась в правоте афоризма: «Одурачивать всегда легче тех, кто поглощен нуждами». ВэВэ Путин во всем следует логике этого изречения.

Россияне, которым, параллельно с заказанными его администрацией вопросами, позволили пообщаться с царем, жаловались на дороги и стоимость энергоносителей, плохие жилищные условия, обнищание сел и маленьких городов, плохое медицинское обслуживание и т. д. Правда, все это происходило на фоне радости от «возвращения Крыма».

Но чему же подданные Путина радуются?

Ранее российской стороной заявлялось, что общие расходы федерального бюджета на Крым в текущем году составят порядка 100-130 миллиардов рублей. После этого ежегодно планировалось выделять на нужды полуострова еще по 80 миллиардов. Но эти суммы не учитывают инфраструктурных проектов, которыми обещал «засыпать» Крым Путин: мост через Керченский пролив, паромы, дороги, газопровод, водопровод по морскому дну и тому подобное.

Озвученные Кремлем капиталовложения включают только лишь приведение пенсий и зарплат крымчан до среднероссийского уровня, финобеспечение военных, полицейских и прочих силовиков. Все в целом, по подсчетам авторитетного агентства Bloomberg, только в 2014 году может обойтись России в заоблачную для ее бюджета цифру – 260 миллиардов рублей ($7,3 млрд.)

В то же время, по данным главы Минфина РФ Антона Силуанова, общий объем бюджетных резервов России в текущем году составляет 240 миллиардов рублей, в 2015 году он запланирован в размере 80 миллиардов – сумма значительно ниже из-за погружения России в экономический кризис, который усугубляется санкциями Запада. То есть, денег – полная нехватка.

Эти 240 миллиардов резервов Путин и решил отправить на полуостров. Не акцентируя внимания общественности на том, откуда эти деньги были взяты. Любопытно, откуда этот резерв был взят. А сформирован этот «антикризисный резерв» за счет замораживания пенсионных накоплений граждан (их заморозили в сентябре 2013 года). Ранее эти средства планировалось инвестировать в повышение доходов будущих российских пенсионеров. Правда, в 2013-м россиянам не говорили, что под «будущими российскими пенсионерами» подразумевались крымчане.

Но, повторюсь, даже перечисленные средства не могут обеспечить фантазии Путина по поводу Крыма, которые, по размаху, не уступают подготовке к Олимпиаде в Сочи. Поэтому, правительство «великой России» стало резать региональные программы: уже обсуждается, к примеру, секвестр госфинансирования Мурманского транспортного узла на 75%. Изъятые средства будут направлены на развитие украденной у Украины АРК.

Россияне начали задумываться над происходящем. Моя знакомая из Таганрога – рядовая учительница обычной средней школы – в телефонном разговоре, который, естественно, касался, в первую очередь, Крыма, посетовала, что ее с коллегами в добровольно-принудительном порядке обязали однодневный заработок отдать на нужды Крыма. Это русские телеканалы в своих новостных сводках не перестают рассказывать о том, как рядовые россияне в экстазе от «возвращения Крыма» перечисляют миллионные суммы на счета в помощь полуострову. Рядовые россияне не на камеру уже начинают нервничать. «Зачем ему это нужно было, у нас свое море есть. А если это не один раз будет, а войдет в правило?» - задает сама себе вопрос моя знакомая.

Это хороший вопрос и это будет хорошее правило, на самом деле. Постепенно россияне начинают понимать реальную цену Крыма. Которую придется заплатить каждому лично.

Нана Черная