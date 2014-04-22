Семь сельсоветов Донетчины просят присоединить их к Днепропетровской области
17:16, 22 апреля 2014Политика
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Семь сельских советов Добропольского и Красноармейского районов Донецкой области обратились к штабу Национальной защиты Днепропетровской области с просьбой присоединить их к территории Днепропетровской области.
Семь сельсоветов Донетчины хотят выйти из состава области / donetsk-oblast.com.ua
Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам сегодня сообщил руководитель штаба Национальной защиты области Юрий Береза.
Читайте такжеНа Донетчине митинговали за единство Украины: "Никакой России нам не надо"По его словам, указанные сельские советы намерены провести референдум о присоединении к Днепропетровщине.
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