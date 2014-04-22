Семь сельсоветов Донетчины просят присоединить их к Днепропетровской области

17:16, 22 апреля 2014
Политика
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Семь сельских советов Добропольского и Красноармейского районов Донецкой области обратились к штабу Национальной защиты Днепропетровской области с просьбой присоединить их к территории Днепропетровской области.

Семь сельсоветов Донетчины хотят выйти из состава области

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам сегодня сообщил руководитель штаба Национальной защиты области Юрий Береза.

Читайте такжеНа Донетчине митинговали за единство Украины: "Никакой России нам не надо"По его словам, указанные сельские советы намерены провести референдум о присоединении к Днепропетровщине.

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