Семь сельсоветов Донетчины просят присоединить их к Днепропетровской области

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам сегодня сообщил руководитель штаба Национальной защиты области Юрий Береза.

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