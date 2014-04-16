Эксперт: создается впечатление, что Киев «сливает» Восток

Такое мнение выразил политолог Олег Блюминов на своей странице в социальной сети Facebook.

«Утром в Краматорск въехали 6 единиц украинских БМД. В обед на них появились российские флаги. Соболев (и.о. председателя фракции «Батькивщина» - УНИАН) заявил, что это тактический ход чтобы подобраться поближе к «сепаратистам». А уже вечером власти признали, что экипажи БМД сдали их местным ополченцам без единого выстрела. И как после этого назвать людей, призывающих развязать войну России? Только идиотами», - отметил он.

По его мнению, такие действия можно назвать предательством, а те люди, которые совершают подобное — враги Украины.

«Развязывая войну против ополченцев Киев будет воевать не только с ними но и с Россией. Потому что мы не в безвоздушном пространстве существуем», - подчеркнул он.

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При этом, по его словам, нельзя исключать, что сегодняшние заявления Сергея Соболева могут стать поводом для России назвать любые действия на юго-востоке Украины, кем и под какими бы флагами они не проводились, спецоперациями западных спецслужб, ЦРУ и т.д.

«Полагаю, что так Киев «сливает» Восток», - подытожил он.

Как сообщал УНИАН, сегодня утром ряд местных СМИ на востоке Украины сообщили, что в Краматорске 6 БМП украинской армии окружили местные жители, после чего военные якобы «перешли на сторону повстанцев» и с российскими флагами отправились в город Славянск.

В СМИ также появилось видео, где движется колонна танков с российскими флагами.

После этого и.о. главы фракции «Батькивщина» Сергей Соболев сообщил на брифинге, что «это наши вооруженные подразделения использовали партизанский метод проникновения непосредственно в те части, которые на сегодняшний день контролировались военными подразделениями Российской Федерации, и теми сепаратистами, которые ими финансируются». Соболев отметил, что это официальная информация, которую предоставил и.о. министра обороны.

УНИАН обратился за комментарием к Минобороны и там опровергли информацию, что в Краматорске передвигается российская бронетехника, а украинские бронемашины захвачены сепаратистами и российскими войсками. Как отметил и.о. начальника управления печати и информации Богдан Сеник, фото и видео,якобы подтверждающие эти факты, "является фейком". Он добавил, что на фотографиях затерты номера на технике, а видео снято совсем в другом месте.