Появилось видео, как Царева прогоняли через коридор позора

Причина - большое количество людей, которые протестовали против деятельности политика, сообщает ТСН.

Со временем он все же согласился, но должен был пройти через коридор позора. Царева прикрыли тканью охранники, но даже это не спасло его от активистов. Они кричали ему обидные слова и толкали.

Кандидата в президенты посадили в машину скорой помощи, однако авто долго не выпускали. В итоге, политика увезли в Генеральную прокуратуру, где он поблагодарил "Правый сектор" за спасение.