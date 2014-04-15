Лавров: силовой разгон сепаратистов на юго-востоке Украины неприемлем, как и миссия ООН

Применение силы для развязки ситуации на юго-востоке Украины неприемлемо. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, сообщает ИТАР-ТАСС.

"Ключом к разрешению проблемы должна стать конституционная реформа", - сказал он по итогам переговоров с китайским коллегой Ван И.

Россия требует прекратить направление так называемых сил безопасности на восток Украины, что противоречит международным нормам, подчеркнул Лавров.

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"Мы категорически осуждаем и требуем прекратить инициативы, связанные с направлением сил безопасности и армейских подразделений", - сказал он.

Министр считает неприемлемым намерение Киева привлечь ООН к участию в "противоправных действиях" Киева на юго-востоке Украины.

По словам главы МИД РФ, Россия будет ждать объективной информации от миссии ОБСЕ из Славянска.

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"Миссия ОБСЕ расширяется. Ежедневно направляются фактологические доклады и отчеты в штаб-квартиру в Вене, и когда начались проблемы в Славянске, когда туда приказали направить воинские подразделения, мы настояли, чтобы группа наблюдателей этой миссии срочно выдвинулась в тот район, - отметил Лавров. - Это было сделано. Будем ждать от них объективных фактов".