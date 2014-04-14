Лавров призывает Украину "не стесняться" говорить о задержанных российских агентах

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом Лавров сказал на пресс-конференции в Москве с суданским коллегой.

«Что должно произойти для военного вмешательства (России), я даже не буду спекулировать. Мы не вмешиваемся во внутренние дела Украины, это противоречит нашим интересам. Там нет наших агентов ни ГРУ, ни ФСБ», - сказал Лавров.Читайте такжеРоссия отрицает наличие ее агентов на востоке Украины

Он отметил, что Россию в направлении спецслужб на юго-восток Украины обвиняли Госсекретарь США Джон Керри и и.о.министра иностранных дел Украины Андрей Дещица.

«Я ему (Дещице) сказал в субботу. Если вы кого-то арестовали – предъявите, они почему этого не делают. Сейчас говорят, что если будет четырехстороння встреча, мы там все предъявим, значит, им нужен скандал на четырехсторонней встрече, значит, у них откуда-то надуманные квазифакты», - сказал Лавров.

Он заявил, что если есть факты задержания представителей российских спецслужб, то не надо «стесняться» о них говорить.Читайте такжеДещица требует прекратить деятельность спецслужб РФ на востоке Украины

«Не в интересах России дестабилизировать ситуацию в Украине, а в интересах России, чтобы Украина была единой, и чтобы в Украине все без исключения национальные, этнические группы, все без исключения регионы чувствовали себя в своей стране», - сказал Лавров.

Как сообщалось, ранее в СБУ заявляли, что в течение последнего месяца на территории Украины задержаны десятки российских шпионов-диверсантов.

Также украинские военные эксперты констатировали, что в дестабилизации ситуации на востоке Украины задействовано Главное разведуправление Генштаба Вооруженных сил России, которое представлено сетью координаторов на территории Украины и в приграничных районах России.Читайте такжеУкраина покажет миру доказательства причастности спецслужб РФ к мятежу в восточных областях

13 апреля секретарь Совета национальной безопасности и обороны Андрей Парубий заявил, что во время антитеррористической операции в Славянске задержаны два российских офицера - Федеральной службы безопасности и Главного разведывательного управления Вооруженных сил РФ.