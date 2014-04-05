В Луганске СБУ задержала вооруженных до зубов диверсантов, которые хотели захватить власть

Группа злоумышленников планировала 10 апреля совершить вооруженный захват власти в Луганской области с запугиванием мирного населения и применением оружия и взрывчатки.

По результатам масштабной спецоперации СБУ задержала 15 активных участников диверсионной группы, изъято 300 автоматов, 1 противотанковый гранатомет, 5 пистолетов, большое количество гранат, бутылок с зажигательной смесью, значительное количество гладкоствольного и холодного оружия, сообщили в пресс-службе ведомства.

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Во взаимодействии с прокуратурой Луганской области возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных статьями 113 (диверсия), 111 (государственная измена). Продолжаются задержания и обыски в городе Луганске и семи районах области.