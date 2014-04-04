У Билого изъяли пистолет, принадлежавший работнику ГАИ - советник Авакова

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Чалаван сообщил на заседании Временной следственной комиссии парламента по расследованию обстоятельств гибели Александра Музычко.

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«У Музычко изъят пистолет системы Макарова. Этот пистолет был добыт во время нападения, я не говорю, что это нападение было осуществлено Музычко, но пистолет был получен в ходе нападения на работников ГАИ в Тернопольской области», - сказал он.

Чалаван сказал, что при расследовании другого уголовного дела работник ГАИ дал показания и заявил, что этим нападением руководил именно Музычко.

Также советник министра сообщил, что еще один пистолет, который также отобрали у работников ГАИ во время разбойного нападения, нашли у охранника Музычко.

“У охранника Музычко, гражданина Ватавы изъят пистолет, который при указанных обстоятельствах похищен у работников ГАИ УМВС в Закарпатской области”, - сказал Чалаван.

В свою очередь на заседании ВСК представитель “Правого сектора” Олег Однороженко заявил, что работники внутренних дел сделали все для того, чтобы уничтожить Музычко. Он отметил, что работники милиции специально выбрали день и место, чтобы не задержать, а “ликвидироватьМузычко”.

Он также раскритиковал ссылку Чалавана на запрос народного депутата Геннадия Москаля, в котором речь идет о бесчинствах Музычко. Однороженко отметил, что депутатский запрос не является доказательной базой, он может быть использован только в виде показаний.

“Я могу вам как свидетель, и буду давать эти показания, подтвердить, что за неделю то того, как был убит Александр Музычко, никто иной как Геннадий Москаль, как мне сказал АлександрМузычко за два дня своей гибели, звонил ему по телефону и угрожал расправой, точнее убийством”, - заявил Однороженко.

Он в очередной раз заявил, что будет давать показания по делу о гибели Музычко.

Как сообщал УНИАН, тело активиста «Правого сектора» Музычко (Сашка Белого) с огнестрельными ранениями в сердце было обнаружено ночью 25 марта возле села Бармаки неподалеку от Ривне.

Милиция открыла уголовное производство по факту убийства Музычко по ст. 115 Уголовного кодекса Украины.

В тот же день в МВД заявили, что Музычко, который ранее был объявлен в розыск, был смертельно ранен во время проведения спецподразделением УБОЗ «Сокол» спецоперации на территории Ривненской области.

Ривненские активисты «Правого сектора» заявили, что Музычко «планомерно убили» работники спецподразделения «Сокол», и обвинили в этом министра внутренних дел Арсена Авакова.

2 апреля в Министерстве внутренних дел Украины по результатам служебного расследования признали правомерными действия милиционеров во время задержания Музычко.

Согласно заключению, Музычко нанес сам себе смертельные ранения, оказывая вооруженное сопротивление работникам милиции во время его задержания.