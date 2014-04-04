Состоялось заседания комиссии по расследованию гибели Сашка Билого

Как сообщал УНИАН, тело активиста «Правого сектора» Музычко (Саши Белого) с огнестрельными ранениями в сердце было обнаружено ночью 25 марта возле села Бармаки неподалеку от Ривне.

Милиция открыла уголовное производство по факту убийства Музычко по ст. 115 Уголовного кодекса Украины.

В тот же день в МВД заявили, что Музычко, который ранее был объявлен в розыск, был смертельно ранен во время проведения спецподразделением УБОП «Сокол» спецоперации на территории Ривненской области.Читайте такжеКомиссия МВД подтвердила, что Сашко Билый застрелился сам

Ривненские активисты «Правого сектора» заявили, что Музычко «планомерно убили» работники спецподразделения «Сокол», и обвинили в этом министра внутренних дел Арсена Авакова.

2 апреля в Министерстве внутренних дел Украины по результатам служебного расследования признали правомерными действия милиционеров при задержании Музычко.

Согласно заключению, Музычко нанес сам себе смертельные ранения, оказывая вооруженное сопротивление работникам милиции при его задержании.