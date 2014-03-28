Экс-глава разведки считает, что Украина вернет себе Крым

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Маломуж заявил на пресс-конференции.

«Вчерашнее голосование в Генеральной ассамблее ООН показало, что Россия оказалась в кругу стран-изгоев, а это уже мощный сигнал того, что в России начнутся мощные демократические процессы, а это - перспектива возвращения Крыма в лоно Украины, поскольку в России в таком случае приоритеты будут не на Украине, а на стабилизации ситуации внутри России”, - сказал Маломуж.

Как сообщал УНИАН, Генеральная ассамблея Организации Объединенных Наций приняла резолюцию, которой не признала проведенный 16 марта референдум в Крыму об отделении от Украины и дальнейшую аннексию полуострова Россией.

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"За" резолюцию проголосовали 100 членов Генассамблеи, воздержались - 58, 11 проголосовали "против".

В резолюции, которая называется "Территориальная целостность Украины" отмечается, в частности, что референдум в Крыму "не имеет силы и не может быть основой для изменения статуса Автономной Республики Крым или города Севастополя".