Генассамблея ООН не признала референдум в Крыму и его аннексию

Генеральная Ассамблея Организации Объединенных Наций приняла резолюцию, которая не признает проведенyный 16 марта референдум в Крыму об отделении от Украины и последующую аннексию полуострова Россией.

"За" резолюцию, которая не является обязывающей, проголосовали 100 членов Генеральной Ассамблеи, воздержались - 58, а одиннадцать проголосовали "против".

В резолюции A/68L.39, которая называется "Территориальная целостность Украины" отмечается, в частности, что референдум в Крыму "не имеет силы и не может быть основанием для изменения статуса Автономной Республики Крым или города Севастополя".

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Представитель Украины при ООН Юрий Сергеев сказал перед голосованием, что резолюция не направлена на то, чтобы кого-то осудить. Во время голосования присутствовал исполняющий обязанности министра иностранных дел Украины Андрей Дещица, который сказал в своем выступлении: "Действия Российской Федерации является прямым нарушением Устава Объединенных Наций."

Представитель США при ООН Саманта Пауэр заявила, что "запугиванием нельзя достичь цели самоопределения... Украина поступила мудро, сдерживая свои действия."

Представитель России при ООН Виталий Чуркин заявил, что Крым, по мнению его страны, вообще не должен быть в составе Украины и апеллировал к положению Устава ООН о праве народов на самоопределение, когда речь идет о референдуме в Крыму.

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Представитель Бразилии призвал Украину и Россию к прямым переговорам по урегулированию крымской кризиса.

"Так называемый крымский референдум был проведен в условиях оккупации Крыма. Референдум был незаконным и мы не признаем его результата. Международное сообщество не может вернуться в 1930-е годы, когда более сильная страна диктует свои условия", - сказал представитель Канады.

Представитель Китая призвал все стороны к сдержанности, но добавил, что голосование по резолюции дальше осложнит ситуацию вокруг Крыма - Китай во время голосования воздержался.

"Проведение референдума в Автономной Республике Крым является незаконной попыткой аннексии Крыма и четко нарушает Устав ООН. Это попытка изменить статус кво с помощью силы, и это является серьезной угрозой для международных норм", - сказал представитель Японии.

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"Турция выступает за уважение территориальной целостности, независимости, суверенитета Украины. Референдум в Крыму не будет иметь юридических последствий", - подчеркнул представитель Турции при ООН.

Вместе с Украиной соавторами резолюции были Канада, Коста-Рика, Германия, Литва и Польша. К ним также присоединились потом такие страны в качестве соавторов: Албания, Австралия, Австрия, Бельгия, Болгария, Хорватия, Кипр, Чешская Республика, Дания, Эстония, Финляндия, Франция, Грузия, Греция, Венгрия, Исландия, Ирландия, Италия, Япония, Латвия, Лихтенштейн, Люксембург, Мальта, Маршалловы Острова, Черногория, Нидерланды, Новая Зеландия, Норвегия, Палау, Панама, Португалия, Румыния, Сан-Марино, Словения, Словакия, Сомали, Испания, Швеция, Турция, США и Великобритания.

Против голосовали: Российская Федерация, Беларусь, Зимбабве, Венесуэла, Сирия, Боливия, Армения, Северная Корея, Куба, Никарагуа, Судан.