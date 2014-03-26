Сегодня в Ровно похоронят Сашка Билого

Сашка Билого похоронят на кладбище "Молодежное" рядом с могилами бойцов "Небесной сотни". В Ровно уже прибыли представители "Правого сектора" из разных регионов Украины, передает Сегодня.Читайте такжеВ сети появилось видео убийства Сашка Билого

"Сейчас в Ровно находятся представители практически из всех областных организаций "Правого сектора". Есть люди из Харькова, Донецка, Одессы, Львова, Киева. Все приехали сюда и ждут приказов от центра", - сказал глава ровенской областной организации УНА Ярослав Гранитный.