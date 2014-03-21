Яценюк: Украина будет судиться с Россией за имущество в Крыму

"Сейчас идет серьезная дискуссия по поводу того, какая финансовая ответственность ждет Россию за события, которые произошли в Крыму. Российская Федерация с применением оружия, совершила вооруженное ограбление Украины и в том числе национализировала десятки объектов государственной собственности Украины. Речь идет не о миллиардах, а о сотнях миллиардов долларов. В международных судах Россия в кратчайшие сроки получит соответствующие иски от украинского государства. За ограбление надо будет платить", - говорится на странице Арсений Яценюка в Facebook.Читайте такжеУкраина оценивает ущерб от российской оккупации в сотни миллиардов долларов

Яценюк отметил, что РФ будет применять все меры для уничтожения Украины как государства - политические, дипломатические, экономические, военные. Но, как утверждает Яценюк, правительство имеет план на каждый из сценариев России.

"Мы осознаем, что Россия фактически объявила борьбу с украинской независимостью. И мы принимаем этот вызов. Мы как украинские граждане и мы как украинское государство, которое сделала первый чрезвычайно серьезный шаг к обретению полноправного членства Украины в ЕС", - написал Яценюк на странице в соцсети.