Сегодня Россия оказалась в фактической изоляции - МИД Украины

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил на брифинге директор Департамента информационной политики МИД Украины Евгений Перебыйнис.

“Сегодня Россия оказалась в фактической изоляции и превратилась в государство-парию”, - сказал Перебийнис.

Он отметил, что ведущие государства мира, ЕС и США продолжают вводить санкции в отношении Российской Федерации. Перебыйнис отметил, что международное сообщество находится полностью на стороне Украины.

“Мы получаем широкомасштабную поддержку в разных формах - от прямой финансовой поддержки, открытия ЕС в одностороннем порядке своих рынков для украинских товаров и других мероприятий - до политических заявлений о безусловной поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины и перспективы членства нашего государства в ЕС”, - говорил Перебыйнис.

Он отметил, что последнее решение Российской Федерации, а также ряд высказываний российских власть предержащих свидетельствуют о том, что цивилизационная пропасть между Россией и остальным миром продолжает углубляться.

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“То, что позволяют, и то, что делают сегодня в Москве, не позволяли себе даже самые жесткие диктатуры мира. Они могли презирать собственный народ и даже держать его за дураков, но презирать и держать за дураков весь мир не осмеливались, поскольку знали, что получат достойный отпор. При этом агрессор и оккупант еще осмеливается поучать другие государства, как им следует жить, какой им иметь государственный строй и как защищать своих граждан”, - сказал Перебыйнис.

Он отметил, что сегодня ни у кого нет сомнение в том, что Россия украла часть территории Украины, и теперь исторически пытается убедить весь цивилизованный мир в правомерности своих действий.

“Однако кражей территории она не ограничилась. Российская сторона продолжает красть украинскую собственность - недвижимость, военные объекты, оружие, корабли. Она опустилась до самого худшего - запугивания, давления, похищения и убийства украинских граждан, которые активно выступали в защиту территориальной целостности Украины”, - сказал Перебыйнис.

“Очевидно, совсем “спустив тормоза”, Российская Федерация уверовала, что ее действия останутся безнаказанными. Но она глубоко ошибается”, - добавил он.

Как сообщал УНИАН, 1 марта 2014 года Совет федерации России единогласно принял предложение президента РФ Владимира Путина о введении войск в Украину.

После оккупации российскими военными Крыма нелегитимная власть АРК 16 марта провела незаконный референдум и заявила, что почти 100% принявших в нем участие проголосовали за присоединение Крыма к России.

18 марта в Кремле Путин и нелегитимные руководители крымской власти и Севастополя подписали договор между РФ и Республикой Крым о принятии в Россию Крыма и образовании в составе РФ новых субъектов.

20 марта Госдума РФ приняла решение об аннексии Крыма.

Сегодня, 21 марта, Совет Федерации России единогласно одобрил закон об аннексии Крыма, и Путин его подписал.

Страны Европейского Союза, США, Канада, Япония и Австралия заявили, что не признают аннексию Крыма и ввели санкции относительно российских и крымских чиновников за действия по отторжение Крыма от Украины.