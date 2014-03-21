Россия утверждает, что 72 воинские части украинской армии переходят на службу РФ

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом он сказал на совещании с постоянными членами Совета Безопасности с участием президента РФ Владимиром Путиным.

«За вчерашний день 72 части практически целиком, полным составом приняли решение перейти в Вооруженные силы России. Над этими частями сами и командиры, и их подразделения, офицеры подняли российские флаги, и мы, безусловно, занимаемся тем, что оформляем и офицеров, и личный состав, проходящий службу в этих частях, и по гражданству, и в связи с подписанным Вами вчера решением о признании и званий, и образования по офицерам», - сказал Шойгу.

При этом он заверил, что эта работа заключается в том, что все это происходит на абсолютно добровольной основе.

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«Мы предлагаем, собственно, три направления дальнейшей жизни личного состава этих частей. Первое – если есть желание служить в армии России, мы, естественно, предлагаем место службы. Если у человека нет желания продолжать службу в армии России, но остаться в Крыму, то такая возможность тоже есть. И, наконец, третье – если человек хочет продолжать службу в армии Украины, ему также предоставляются все возможности, он свободно может выехать из Крыма для продолжения службы в других регионах, в частях армии Украины», - сказал Шойгу.

Он отметил, что командование войск береговой обороны приняло решение о том, что они хотели бы продолжить службу в украинской армии и выехать с территории Крыма.

«Им предоставлен транспорт для семьи, для вещей, для того чтобы они могли благополучно перебраться на территорию Украины», - заявил Шойгу.

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Как сообщал УНИАН, после оккупации российскими военными Крыма нелегитимная власть АРК 16 марта провела незаконный референдум и заявила, что почти 100% принявших в нем участие проголосовали за присоединение Крыма к России.

18 марта в Кремле президент РФ Владимир Путин и нелегитимные руководители крымской власти и Севастополя подписали договор между РФ и Республикой Крым о принятии в Россию Крыма и образовании в составе РФ новых субъектов.

20 марта Госдума приняла решение об аннексии Крыма.

Сегодня, 21 марта, Совет Федерации России единогласно одобрил аннексию Крыма.

Министерство иностранных дел Украины заявило, что подписание соглашения о присоединении Крыма к РФ не имеет ничего общего с демократией, правом и здравым смыслом и Украина никогда не признает независимости Крыма и присоединения его к России.