Два десятка вооруженных россиян штурмом захватили корвет "Тернополь"
19:10, 20 марта 2014Политика
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15-20 вооруженных людей начали штурм корабля "Тернополь" в Севастопольской бухте на 15-м причале, сообщает руководитель медиа-центра Минобороны Украины в Крыму Владислав Селезнев.
Корвет "Тернополь"
"15-20 вооруженных людей высадились. Начался штурм "Тернополя", - сообщил Селезнев. Он также добавил, что выход на территорию причальной стенки заблокирован российскими военнослужащими, а выход в море для украинских кораблей перекрыт судами размагничивания РФ, сообщает Украинская правда.
"На борту кораблей автоматчики", - написал Владислав Селезнев в своем Facebook.
По состоянию на 18:49 мичман корабля "Тернополь" Алексей Кириллов сказал: "Мой корабль захвачен. К сожалению, больше я ничего вам сказать не могу".
Как сообщалось ранее, несколько часов назад военные РФ забросали гранатами украинский корвет "Тернополь", из-за чего корабль получил повреждения.
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