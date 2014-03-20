Два десятка вооруженных россиян штурмом захватили корвет "Тернополь"

"15-20 вооруженных людей высадились. Начался штурм "Тернополя", - сообщил Селезнев. Он также добавил, что выход на территорию причальной стенки заблокирован российскими военнослужащими, а выход в море для украинских кораблей перекрыт судами размагничивания РФ, сообщает Украинская правда.

"На борту кораблей автоматчики", - написал Владислав Селезнев в своем Facebook.

По состоянию на 18:49 мичман корабля "Тернополь" Алексей Кириллов сказал: "Мой корабль захвачен. К сожалению, больше я ничего вам сказать не могу".

Как сообщалось ранее, несколько часов назад военные РФ забросали гранатами украинский корвет "Тернополь", из-за чего корабль получил повреждения.