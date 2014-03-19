Захваченный штаб ВМС ограблен сепаратистами, украинские военные сдаваться не собираются

В Севастополе в захваченном сегодня представителями «народной самообороны» и российскими военными штабе командования Военно-Морских Сил Украины ограблен ряд служебных помещений, основные админздания взяты под контроль российскими военными, в то же время в штабе остаются представители командования украинского флота, начальники основных управлений, отделов и служб штаба.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил представитель командования украинских ВМС.

По информации офицера, представителям «народной самообороны», которые сегодня утром ворвались на территорию штаба и в его помещения, были ограблены кабинет командующего флотом, конференц-зал, другие рабочие кабинеты, захвачен командный центр. Однако в ряд помещений им попасть не удалось, они находятся под контролем украинских военных, некоторые из них опечатаны.

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Тогда как «народная самооборона» и женщины, которыми она прикрывалась, во второй половине дня покинули территорию штаба, российские военные здесь продолжают оставаться, они контролируют основные здания штаба и помещения, где хранится стрелковое оружие. Управление силами флота через оперативную службу фактически не осуществляется (живой толпой нападавшие ворвались в помещение командного центра и фактически разрушили его), управление осуществляется напрямую представителями командования украинских ВМС.

Как сообщил представитель командования ВМС Украины, заместителю командующего ЧФ РФ, который побывал сегодня в штабе украинского флота, было заявлено, что украинские моряки в заблокированных воинских частях, в частности, в Перевальном (Симферопольский район), Феодосии и Керчи флаг ВМС спускать не собираются, флот ждет указаний из Киева.

Также не собираются сдаваться заблокированные в бухтах корабли и суда украинских ВМС.