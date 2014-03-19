В Севастополе взяли штурмом штаб ВМС Украины

В Севастополе в среду утром гражданские завалили забор и зашли на территорию штаба командования военно-морских сил Украины, сообщает Украинская правда.

Об этом изданию сообщил глава медиа-центра Минобороны Украины в Крыму Владислав Селезнев.

По его словам, мужчины завалили забор, и толпа ворвалась внутрь. По состоянию на 9:00 люди находятся на территории.

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"Офицеры, как могут, сдерживают эту массу людей, чтобы они не растекались по территории", - сказал он.

"Понятное дело, что наши украинские офицеры против женщин силу применять не станут", - подчеркнул Селезнев.

Он добавил, что прокремлевских вооруженных людей нет. "Есть разные люди и в масках и без масок, но вооруженных нет", - сказал он.

Селезнев также добавил, что в других точках ночь прошла спокойно.

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"Везде наших военных пытаются уговорить перейти на сторону ЧФ РФ или идти на материковую часть Украины", - добавил он.

Ранее руководитель Центра военно-политических исследований Дмитрий Тымчук на своей странице в Facebook сообщал, что по оперативным данным группы "Информационное сопротивление", еще до 9:00 "самооборона Крыма" начала штурм штаба ВМС Украины. Нападающих примерно 200 человек, среди них, кроме боевиков, женщины.

"Украинские офицеры забаррикадировались в помещениях. Даже после вчерашнего разрешения Минобороны Украины нашим военным применять оружие присутствие женщин среди нападающих делает оборону сложной", - пишет Тимчук.