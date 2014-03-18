ГПУ установила личности снайперов, которые убивали людей на Институтской

Первый заместитель Генпрокурора Николай Голомша заявил, что на причастность к массовых расстрелов людей в центре украинской столицы проверяют в том числе и иностранных граждан, сообщает ТСН.

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Факты причастности к найму снайперов тогдашней оппозиции не подтвердились.

Правоохранители имеют и адреса мест размещения снайперов, списки людей, которые принимали участие в расстреле мирных граждан. Оружие снайперов изъяли, по состоянию на сегодняшний день оно проверяется органами следствия.