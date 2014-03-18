В Крыму должно быть три государственных языка - Путин

Президент России Владимир Путин предложил ввести в Крыму три государственных языка: русский, украинский и крымско-татарский.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом он сказал в ходе обращения к Федеральному собранию.

«Мы с уважением относимся к представителям всех национальностей, проживающих в Крыму. Это их общий дом, их малая Родина, и будет правильно, если в Крыму – я знаю, что крымчане это поддерживают, – будет три равноправных государственных языка: русский, украинский и крымско-татарский», - сказал Путин.

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Как сообщал УНИАН, 1 марта Совет федерации России единогласно принял предложение Президента РФ Владимира Путина о введении войск в Украину.

При этом с 27 февраля вооруженные люди без знаков отличия блокируют и захватывают военные, пограничные и государственные объекты в Крыму.

16 марта нелегитимная власть АРК провела незаконный референдум и заявила, что почти 100% тех, кто принял в нем участие, проголосовали за присоединение Крыма к РФ.

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Крымские татары – коренной народ Крыма – не принимали участия в референдуме и обратились к Верховной Раде Украины с заявлением, в котором решительно осуждается акт агрессии со стороны Российской Федерации и план по аннексии Крыма; не признается легитимным крымский референдум 16 марта 2014 года, который «проводится с целью изменить территориальную принадлежность Крыма»; категорически отвергаются любые попытки определить будущее Крыма без свободного волеизъявления крымскотатарского народа.

Меджлис также призывает парламент и другие высшие органы государственной власти немедленно и вместе с ООН, ОБСЕ, Советом Европы, Европейским Союзом обеспечить «свободное волеизъявление на осуществление крымскотатарским народом неотъемлемого права на самоопределение на своей исторической территории - в Крыму».