ЕС посоветовал Украине и дальше «сдержанно реагировать» на аннексию Крыма

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом Эштон заявила на пресс-конференции после завершения заседания Совета ЕС на уровне министров иностранных дел 28 стран-членов.

"Мы воздаем должное сдержанному отношению, которое демонстрирует Украина в ответ на кризис. Мы призываем украинскую власть продолжать этот подход", - сказала Эштон.

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По ее словам, внимание украинской власти должно быть также сосредоточено на том, чтобы широко привлечь к процессам в государстве все регионы и национальные меньшинства и продвигаться к проведению свободных и справедливых президентских выборов и конституционной реформе.

Эштон строго осудила незаконный крымский референдум: "Мы наистрожайшим образом осуждаем так называемый референдум. Он незаконный и противоречит украинской Конституции и был проведен в присутствии войск. ЕС не может признать этот референдум в таких обстоятельствах".

Эштон выразила надежду, что ОБСЕ в Вене в понедельник-вторник примет решение о направлении в Украину наблюдательной миссии.

"Я действительно верю, что мы сможем достигнуть деэскалации ситуации", - сказала Верховный представитель ЕС.