Референдум в Крыму противоречит законам Украины и международным нормам - Эштон

Верховный представитель ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Кэтрин Эштон назвала референдум в Крыму об отделении от Украины ”так называемым” и противоречащим законам Украины и международным нормам.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом Эштон заявила журналистам перед заседанием Совета ЕС на уровне министров иностранных дел 28 стран-членов, в который раз призвав Россию к прямым переговорам с руководством Украины относительно деэскалации конфликта в Крыму.

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”Мы посмотрим на результаты так называемого референдума в Крыму, который является незаконным и противоречит Конституции Украины и международным нормам. Мы призываем Россию встретиться с украинскими лидерами и начать с ними диалог, чтобы попытаться осуществить деэскалацию ситуации как можно скорее”, - сказала Эштон.

”Пока мы не видим никаких признаков деэскалации. Мы рассмотрим также, что мы можем сделать еще перед саммитом ЕС позже на этой неделе. Мы должны также послать сигнал России, чтобы она понимала всю серьезность ситуации. Но также мы верим, что должен быть диалог с Россией, чтобы не нарушалась территориальная целостность Украины и чтобы Украина имела хорошие и крепкие отношения и с Россией, и с Европейским Союзом”, - сказала Эштон.