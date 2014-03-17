Пограничники заявляют, что военные РФ угрожают оружием и выселяют семьи из служебных квартир

Российские военные продолжают угрожать оружием и оказывать психологическое давление не только на пограничников, но и на членов их семей.

Вчера пограничникам отделов «Черноморское», «Евпатория» и «Севастополь», которые отказались присягнуть на верность так называемой «новой власти» Крыма, был поставлен ультиматум об их выселении вместе с семьями из служебных квартир, сообщили УНИАН в Отделе по вопросам взаимодействия со СМИ Администрации Государственной пограничной службы Украины.

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Как известно, 8 марта ночью российские военнослужащие штурмом захватили отдел пограничной службы «Щелкино». Они избили старшего смены пограничных нарядов и проникли в квартиры, где проживают семьи пограничников. Угрожая оружием, они приказали всем в течение 10 минут собрать вещи и покинуть территорию отдела.

Всего за прошлую неделю так называемые российские «миротворцы» принудительно выселили из ведомственных квартир 11 пограничников и 19 членов их семей, среди которых 9 детей, говорится в сообщении.

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Однако, отметили в Госпогранслужбе, в условиях крайне сложной обстановки, ежедневно подвергаясь морально-психологическому давлению, шантажу, угрозам со стороны российских силовиков, украинские пограничники отказываются подчиняться непризнанной крымской власти и остаются верными присяге и украинскому народу.