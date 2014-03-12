СМИ: США подумывают изолировать Россию от долларовой системы

На фоне подготовки к встрече президента Барака Обамы и нового премьер-министра Украины Арсения Яценюка в Белом доме в среду советники американского лидера обсуждают, как далеко должны зайти США в использовании экономического оружия, имеющегося в их арсенале.

Об этом сообщает Русская служба «Голоса Америки», ссылаясь на публикации в газетах New York Times и Wall Street Journal.

Ссылаясь на неназванных чиновников в администрации, New York Times пишет, что администрация пришла к выводу, что с помощью санкций она может нанести серьезный ущерб российской экономике. При этом некоторые чиновники считают, что этот мощный инструмент следует использовать скорее раньше, чем позже, если президент России Владимир Путин не откажется от контроля над Крымом и планов по его аннексии.

Кроме замораживания счетов отдельных лиц, администрация может ввести санкции против российских банков и в потенциале изолировать страну от долларовой системы, указывает газета.

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Ожидается, что первая стадия финансовой кампании США против правительства Путина будет объявлена уже через несколько дней, отмечает Wall Street Journal, ссылаясь на высокопоставленных представителей США. Она будет направлена против российских и украинских чиновников, подозреваемых в надзоре или причастности к попыткам Кремля аннексировать Крым, указывают источники газеты.

«Министерство финансов уже имеет полномочия вводить санкции против отдельных лиц – граждан Украины или России, – причастных к предлагаемой аннексии Крыма. Мы ведем активный поиск лиц, которые могут подходить под этот критерий, и они будут внесены в черный список», – сообщил высокопоставленный американский чиновник, знакомый с ходом дискуссии о санкциях.

Американские чиновники и законодатели говорят, что так называемый Закон Магнитского может толковаться широко и применяться к большому числу должностных лиц в правительстве Путина и российских службах безопасности, подозреваемых в нарушениях прав человека, отмечает Wall Street Journal.

В качестве третьей меры, администрация Обамы готовится применить против Москвы многие правовые инструменты, разработанные после терактов 11 сентября с целью борьбы с контрабандой оружия и отмыванием денег, утверждают источники делового издания. Министерство финансов США давно видит в России один из центров глобальной торговли оружием и незаконного бизнеса, связанного с организованными преступными группировками.

По данным источников New York Times, введение жестких мер наиболее активно поддерживают должностные лица, хорошо осведомленные о ситуации в Украине. Это – помощник госсекретаря по европейским делам Виктория Нуланд и посол США в Украине Джеффри Пайетт. Более осторожно к перспективе нанесения ущерба российской экономике относятся министр финансов США Джек Лью, торговый представитель США Майкл Фроман и советник президента по вопросам мировой экономики Кэролайн Аткинсон.

Однако американский бизнес предостерегает Вашингтон от чрезмерной реакции, подчеркивает газета. Представители Торговой палаты США, Национальной ассоциации промышленников и Американо-российского делового совета проводят встречи в Белом доме и Конгрессе, на которых пытаются довести свою точку зрения.

Они призывают политиков сделать так, чтобы санкции оказали реальное влияние на поведение России, чтобы издержки от них не перевесили выгоды, и чтобы санкции были многосторонними, пишет газета.

По данным New York Times, представителей США все больше беспокоит, что Путин может не остановиться на Крыме, поскольку Крымский полуостров, не имеющий наземной границы с Россией, зависит от украинского водоснабжения, электричества и других ресурсов, а это означает, что Москве, возможно, понадобится захватить дополнительные украинские территории для поддержки анклава.