Референдум 16 марта в Крыму является незаконным, Россия должна прекратить попытки аннексировать Крым - Баррозу

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом Баррозу заявил во время слушаний в Европейском парламенте на тему: "Вторжение России в Украину".

"Мы призываем Российскую Федерацию прекратить все попытки аннексии Автономной Республики Крым, которая принадлежит Украине. Нужно немедленно провести деэскалацию ситуации и найти политическое решение, опираясь на международные нормы. Потому что в настоящее время ситуация остается очень напряженной. Украинский народ уже пролил много крови, и не нужно больше рисковать жизням людей", - сказал Баррозу, выступая перед евродепутатами.

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"Любая попытка узаконить референдум в Крыму противоречит украинской Конституции и международным нормам. Четко понятно, что референдум является незаконным", - добавил Президент Еврокомиссии.

На слушаниях в Европарламенте присутствует народный депутат Украины, сопредседатель Комитета парламентского сотрудничества Украина-ЕС Петр Порошенко, который в начале дебатов вывесил в зале флаг Военно-морских сил Украины.

Как сообщал УНИАН, парламент Крыма 6 марта принял решение о присоединении автономии к России и вынес на референдум 16 марта два альтернативных вопроса: 1) Вы за воссоединение Крыма с Россией на правах субъекта Российской Федерации? 2) Вы за возобновление действия Конституции Республики Крым 1992 года и за статус Крыма как части Украины?

В то же время в ЦИК заявляют, что юридической базы для проведения референдума в Крыму нет, и поручили Службе распорядителя Государственного реестра избирателей временно заблокировать доступ к базе данных Государственного реестра избирателей органам Государственного реестра избирателей, образованным в Автономной Республике Крым и Севастополе.