Яценюк улетел в США на встречу с Обамой

Как сообщили УНИАН в Департаменте информации и коммуникаций с общественностью Секретариата Кабмина, в рамках визита в среду, 12 марта, Яценюк встретится с Президентом США Бараком Обамой.

Кроме того, предусмотрены встречи премьер-министра Украины в Конгрессе США, а также с руководством Международного валютного фонда и Всемирного банка.

В четверг, 13 марта, премьер-министр Украины выступит на заседании Совета безопасности ООН в Нью-Йорке, во время которого будет обсуждаться ситуация в Украине.

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Делегация вылетела в Вашингтон рейсовым самолетом, на посадку прошла через общий зал.

Общая стоимость билетов для делегации составляла 149 тыс. 300 грн. Билет в Вашингтон Яценюк оплатил за собственные средства.

Полет литерным рейсом (чартером) самолета Государственного авиационного предприятия «Украина», предназначенным для полетов официальный делегаций, стоил бы более 1 млн 820 тыс. грн. Таким образом сэкономлено около 1 млн 700 тыс. грн бюджетных средств.