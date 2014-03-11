Украина с опозданием реагирует на военные действия России в Крыму - эксперт

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на пресс-конференции заявил экс-председатель Службы внешней разведки Украины Николай Маломуж.

“Конфликт в Крыму можно было локализовать законными средствами, усилить позиции силовых структур на полуострове, особенно пограничников. На сегодняшний день кризис уже имеет другие, большие масштабы. И понятно, что нужна помощь международных структур. Но и здесь продолжается опоздание”, - сказал Маломуж.

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Также он добавил, что Россия разрабатывала планы относительно подчинения себе Украины еще с начала 90-х годов. А максимального успеха в этом деле она достигла во время президентства Виктора Януковича.

“Сначала этот сценарий не сработал ни в начале 90-х годов, ни внутри, ни в 2004 году. Не сработал, конечно, и теперь. Сценарий при президентстве Януковича предусматривал взятие под контроль Украину в целом”, - сказал Маломуж.

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Он отметил, что в этом сценарии была также задействована и семья Януковича.

В то же время Маломуж сказал, что план полного подчинения Украины сорвался, поскольку на юго-востоке не произошли массовые выступления сепаратистского характера.

“Предусматривалось, что за счет сепаратистских провокаций поднимется масса людей в их поддержку”, - сказал Маломуж.

Также он добавил, что острейшей ситуация была на прошлой неделе, когда Россия уже готова была начать полномасштабные военные действия на восточных и южных границах Украины. Но такие планы не удались из-за отсутствия поддержки населения юго-восточных регионов.