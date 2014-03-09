В Крыму российские военнослужащие захватили украинскую пограничную заставу

Об этом сообщил представитель Госпогранслужбы Олег Слободян в эфире "5-го канала", сообщает «Украинская правда».

Нападение на отдел пограничной службы «Черноморское» было совершено сегодня около 6.00.

«Управление отдела было захвачено группой из 30 вооруженных военнослужащих РФ. Детали нападения уточняются», - отметил Слободян.

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Также он отметил, что вчера получила развитие новая тенденция – выведение из строя постов технического наблюдения, которые осуществляют контроль за надводной обстановкой.

«Были полностью выведены из строя два поста технического наблюдения, военнослужащие РФ ворвались на посты, уничтожили оборудование и кабели для передачи информации», - добавил Слободян.

В свою очередь руководитель медиа-центра Минобороны Крыма Владислав Селезнёв сообщил, что ночь в Крыму прошла относительно спокойно, без особых провокаций.

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Также, по словам Селезнёва, в штабе командования ВМС в Севастополе установлены видеокамеры и теперь за ситуацией там можно следить в режиме онлайн.

Под заблокированной в/ч А4369 в Севастополе, которую уже неделю держат в осаде российские военные, произошла ротация – туда КаМАЗами привезли новых воинов и кубанских казаков.

Они заявили, что приехали «охранять воинскую часть», потому что якобы располагают информацией о вероятных провокациях и терактах.

Также вновь прибывшие военные заверили, что штурмовать в/ч не планируют.