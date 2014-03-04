Пресс-конференция Путина: РФ ничего не подписывала с "новой" Украиной и готова использовать армию

Президент России Владимир Путин считает незаконно назначенного крымским парламентом премьер-министра Автономной Республики Сергея Аксенова легитимным представителем власти в Крыму.

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По словам Путина, на сессии парламента при избрании Аксенова были соблюдены все законные процедуры и не было никаких нарушений.

По словам Путина, Россия не рассматривает возможность присоединения Крыма.

«Нет, не рассматриваем», - сказал Путин, отвечая на вопрос журналиста о том, рассматривает ли Москва вариант присоединения Крыма к России.

«Я вообще считаю , что только граждане, проживающие на той или иной территории, в условиях свободы волеизъявления, в условиях безопасности, могут и должны определять свое будущее», - подчеркнул российский президент.

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Также он заверил, что российские военные учения, которые провела российская армия, не связаны с событиями в Украине. По его словам, учения планировались ранее, но не объявлялись, поскольку это внезапная проверка войск и они направляются в места постоянной дислокации.

«Что может послужить основанием для использования вооруженных сил? Это крайний случай», - сказал Путин и добавил, что у России есть обращение Виктора Януковича об использовании армии для защиты жизни, свободы и здоровья граждан Украины.

«Мы видим разгул неонацистов, националистов, антисемитов, что сейчас происходит в некоторых частях Украины, в частности в Киеве», - заявил Путин.

«Если мы увидим, что этот беспредел начинается в восточных регионах, если люди попросят нас о помощи, а официальное обращение действующего легитимного Президента у нас уже есть, то мы оставляем за собой право использовать все имеющиеся средства для защиты этих граждан. И считаем это вполне легитимным», - заявил Путин.

«Мы исходим из того, что мы действуем исключительно легитимно. Я сам всегда выступал за соблюдение норм международного права. Еще раз хочу подчеркнуть: мы считаем, что если я приму решение об использовании вооруженных сил, то оно будет легитимным, полностью соответствующим общим нормам международного права, поскольку у нас есть обращение легитимного Президента, и соответствующим нашим обязательствам. И в данном случае совпадает с нашими интересами по защите тех людей, которых мы считаем близко связанными с нами и исторически, и общей культурой, в экономическом плане», - добавил Путин.

Кроме того, отвечая на вопрос относительно нарушения Будапештского меморандума, Путин заявил, что после революции в Украине возникло новое государство, с которым РФ ничего не подписывала.

Также Путин заявил, что у отстраненного от власти президента Украины Виктора Януковича нет политического будущего.

Он добавил, что в Украине Януковича могли бы убить, если бы тот не покинул страну. «Смерть - это самое простое, чтобы избавиться от легитимного президента», - отметил Путин. Зато президент РФ заверил, что экс-президент Виктор Янукович живой, «он простудится на похоронах тех, кто распространяет такие слухи».